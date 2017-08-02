На Донбассе погиб украинский военный

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В штабе АТО сообщают, что за минувшие сутки ситуация в зоне АТО обострилась. Боевики 34 раза нарушили перемирие, один украинский военный погиб, еще один получил ранение.

На донецком направлении боевики стреляли вблизи шахты Бутовка, южных окраин Авдеевки, а также в Троицком. Кроме того, боевики из минометов стреляли по Майорску, Верхнеторецкому, Зайцево.

На луганском направлении боевики применяли стрелковое оружие. Боевики вели огонь по опорным пунктам ВСУ в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской.

"А около 19 часов, в результате обстрела снайпером нашего опорного пункта в Новозвановке, получил смертельное пулевое ранение украинский военный", - подчеркнули в штабе.

Меньше обстрелов в конце суток было на приморском направлении, но боевики вели огонь в Лебединском, а из гранатометов стреляли по Талаковке.

В штабе добавили, что накануне боевики обстреляли дома гражданских в поселке Водяное из запрещенных минскими договоренностями четырехствольных реактивных систем залпового огня.

Также боевики взрывали инженерные боеприпасы вблизи населенного пункта Старомихайловка, "чтобы таким образом сымитировать обстрел со стороны ВСУ".