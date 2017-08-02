Жара в Украине: ГСЧС предупреждает о +35-37°С

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильной жаре в Украине 2-3 августа на территории девяти областей.

"2-3 августа днем во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях ожидается сильная жара +35-37°С", - говорится в сообщении.

Также синоптики прогнозируют +35°С 2 августа, в Киеве и Киевской области.