Жара в Украине: ГСЧС предупреждает о +35-37°С
- 2 августа 2017
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильной жаре в Украине 2-3 августа на территории девяти областей.
"2-3 августа днем во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях ожидается сильная жара +35-37°С", - говорится в сообщении.
Также синоптики прогнозируют +35°С 2 августа, в Киеве и Киевской области.