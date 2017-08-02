Apple защищает свое решение об отказе от VPN в Китае

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Директор компании Apple Тим Кук выступил в защиту решения своей компании о соблюдении требований китайского правительства удалить программное обеспечение VPN из App Store.

Виртуальные частные сети (VPN) часто используются для того, чтобы обойти цензуру и наблюдение в странах со строгими ограничениями использования интернета.

Компанию раскритиковали за удаление нескольких приложений VPN и обвинили в "содействии усилиям китайской цензуры".

Apple заявила, что не согласна с позицией Китая, но должна соблюдать законы страны.

"Мы, конечно, скорее не удалим приложения, - сказал исполнительный директор Apple Тим Кук. - Но, как и в других странах, мы будем придерживаться законов страны, в которой ведем бизнес".

Г-н Кук сказал, что сравнивать этот случай с юридической борьбой в США в прошлом году - когда компания отказалась помочь ФБР взломать iPhone мертвого террориста, - нечестно.

"Они очень разные", - сказал он.

"В случае с США, американский закон нас поддержал. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. В Китае закон также очень понятен. Мы должны соблюдать закон в обоих случаях".

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"Строгие меры"

Активисты и граждане Китая нашли способы обходить печально известный Большой брандмауэр Китая, который блокирует "сомнительный" контент и находится под контролем властей.

Чтобы управлять VPN в Китае, компании должны иметь разрешение властей.

Тех, кто действует без разрешения, такие как ExpressVPN, удаляют из App Store компании Apple.

"Мы разочарованы в таком развитии событий, поскольку это довольно строгая мера, принятая китайским правительством для того, чтобы сегодня заблокировать VPN", - говорится в сообщении ExpressVPN.

"Мы обеспокоены тем, как Apple помогает усилиям цензуры Китая. ExpressVPN решительно осуждает эти действия, которые угрожают свободе слова и гражданским свободам", - добавили в ExpressVPN.

Тим Кук заявил, что "компания надеется, что со временем методы, которые мы наблюдаем, изменятся, поскольку инновации требуют свободы сотрудничества и общения".