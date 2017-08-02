Суд признал передачу "Межигорья" недействительной

Копірайт зображення UNIAN Image caption В течение трех лет за порядком в Межигорье следят волонтеры

Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры, по которым резиденция "Межигорье" в 2007 году была выведена из государственной собственности. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Следующий шаг - судебное решение об ответственности Януковича, Ставицкого и других за незаконную сделку диктатора", - рассказал г-н Луценко.

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Пока формальным владельцем Межигорья является частная компания. За порядком в комплексе, который стал символом президентства Виктора Януковича, следят волонтеры.