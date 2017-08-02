Новозеландская политик назвала недопустимым вопрос о материнстве

Копірайт зображення AFP Image caption Ясинда Арден говорит, что не против ответить на вопрос о материнстве, но многие женщины - против

Новая лидер оппозиции Новой Зеландии заявила, что для работодателя недопустимо спрашивать женщину, которую берут на работу, планирует ли она рожать детей.

Об этом Ясинда Арден заявила в телешоу в ответ на вопрос, хочет ли она иметь ребенка.

37-летнюю Арден 1 августа избрали лидером Лейбористской партии после отставки Эндрю Литтла.

Она - самая молодая глава партии и вторая женщина, возглавившая ее.

Вопрос о материнстве вызвал горячие споры о дискриминации женщин в Новой Зеландии, где в сентябре должны состояться выборы.

Премьер-министр страны Билл Инглиш заявил, что такие вопросы неприемлемы и что планы г-жи Арден являются "ее личным делом".

"Открытая" к обсуждению

Через несколько часов после того, как Ясинда Арден возглавила Лейбористскую партию, ее пригласили на телепрограмму "Проект".

Ведущий Джесси Маллиган спросил политика, чувствует ли она, что должна сделать выбор между карьерой и детьми.

"Я получил вопрос, и сегодня мы обсуждали, разрешено мне об этом спросить или нет", - пояснил г-н Маллиган.

Г-жа Арден ранее заявляла, что из-за стремления иметь семью должна тщательно подумать о развитии карьеры.

"Я без проблем могу ответить на этот ваш вопрос, - сказала Ясинда Арден, - потому что я очень открытая в обсуждении этой дилеммы, ведь я убеждена, что многие женщины с этим сталкивались".

"Для меня моя должность ничем не отличается от труда женщин, работающих на трех работах, или тех, которые на своей должности имеют много обязанностей", - сказала политик.

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"Абсолютно неприемлемо"

Вво втором интервью в среду утром г-жу Арден снова спросили о том же.

Ведущий утреннего шоу Марк Ричардсон заявил, что граждане Новой Зеландии имеют право знать, когда выбирают премьера, возьмет ли она отпуск в связи с родами и по уходу за ребенком.

"Если вы работодатель, то вы хотите знать ответ на такой вопрос от женщины, которую вы нанимаете на работу. Вопрос в том, нормально ли это, когда отпуск по уходу за ребенком возьмет премьер-министр?" - спросил г-н Ричардсон.

Было видно, что вопрос вывел из себя г-жу Арден. Она ответила, что в Новой Зеландии женщины имеют право не говорить о своих планах на материнство работодателю.

Она обратила внимание на то, что дискриминация потенциального кандидата на беременность или желание иметь детей в будущем является незаконной.

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"Это абсолютно неприемлемо - в 2017 году говорить о том, что женщины должны отвечать на этот вопрос на рабочем месте. Это неприемлемо, неприемлемо", - сказала Ясинда Арден, указывая пальцем на ведущего.

"Это - решение женщины: когда она решит родить ребенка, и это не должно влиять на ее прием на работу", - добавила оппозиционер.

Повторный вопрос г-же Арден на эту тему вызвал возмущение многих людей, которые напомнили, что мужчин-политиков редко спрашивают об их планах относительно отцовства.

Мишель Дафф на сайте Stuff.co.nz размышляет о двойных стандартах.

Бывшая премьер-министр Австралии Джулия Гиллард решила не рожать детей, и оппоненты критиковали ее за черствость и недостаток сочувствия.