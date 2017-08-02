Полиция: на пьяных водителей в этом году составили почти 40 тысяч протоколов

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В этом году в Украине составили и зарегистрировали почти 40 000 протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Представитель полиции отметил, что водители, "садясь за руль навеселе, легкомысленно рассчитывают, что избегут ответственности".

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Г-н Белошицкий также возмутился, что правонарушение по статье "Управление в состоянии опьянения" закрывают за малозначительностью, хотя согласно уголовному кодексу она является "одной из самых строгих".

"Поэтому закрывать это дело за малозначительностью - это, как минимум, неправильно", - подчеркнул правоохранитель.