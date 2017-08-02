Киев: строительство второго выхода с "Вокзальной" планируют в 2018 году

Копірайт зображення UNIAN

Киевский метрополитен планирует начать строительство второго выхода со станции метро "Вокзальная" в 2018 году. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"На сегодня у нас в приоритете два проекта метрополитена - это строительство двух станций в направлении жилого массива Виноградарь и строительство второго выхода со станции метро "Вокзальная", которая перегружена более чем на 50% ежедневно", - отметил чиновник.

По его словам, сроков строительства выхода на станции "Львівська брама" пока нет.

• Киев: к концу 2017 года планируют начать строительство метро на Виноградарь