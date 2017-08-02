СЦКК: боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево

Копірайт зображення UNIAN Image caption Зайцево Донецкой области, 2016 год

В Донецкой области боевики обстреляли жилые кварталы поселка Зайцево. Об этом сообщили в в штабе АТО со ссылкой на СЦКК.

"1 августа около 22:00 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Зайцево под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта вблизи КПВВ "Майорск", - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, в результате обстрела была пробита крыша и посечены осколками стены жилого дома на улице Майорской. Хозяин дома не пострадал.

"Такими действиями руководство ОРДЛО в очередной раз продемонстрировало свое нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - заявили в СЦКК.