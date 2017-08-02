В аварии автобуса в Германии виноват водитель - следствие

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Следствие установило, что крупная авария с участием автобуса на шоссе на юге Германии в прошлом месяце, в которой погибли 18 человек, произошла из-за ошибки водителя.

Прокуроры утверждают, что водитель, который погиб, был невнимательным в момент, когда автобус на скорости въехал в напряженное движение и загорелся.

Еще 30 человек получили ранения в ДТП на скоростной трассе A9 в северной Баварии.

В автобусе ехали 46 пассажиров пожилого возраста. Все они направлялись к итальянскому озеру Гарда.

Водитель грузовика, перевозивший матрасы и подушки, остался невредимым.

По словам эксперта по автобезопасности Ханса Ульриха Сандера, бензопровод, который находился под автобусом, мог разорваться, что позволило пламени распространиться очень быстро.

Министр внутренних дел Баварии Хоаким Герман рассказал, что работе спасателей препятствовали интенсивность пламени и "зеваки", которые медленно проезжали мимо места происшествия.

Авария с участием автобуса и грузовика произошла в понедельник, 3 июля, в Баварии.

Всего в автобусе находились 48 человек - 46 пассажиров и два водителя. 18 из них погибли.