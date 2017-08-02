В конфликте на Донбассе погибли 467 десантников - Муженко

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За время АТО на Донбассе погибли 467 украинских десантников. Об этом сообщил начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"467 крылатых пехотинцев отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины", - говорится в сообщении г-на Муженко.

"Около 3,8 тыс. воинов-десантников награждены государственными и ведомственными наградами, за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. Двадцати присвоено высшее звание - Герой Украины, шесть из них - получили его посмертно", - добавил Виктор Муженко.

Он также отметил участие десантников в боях в Славянске, Красном Лимане, на Саур-Могиле и Карачуне, в Изварино, Дебальцево, Авдеевке "и многих других городах Донецкой и Луганской областей".

2 августа в Украине отмечается День высокомобильных десантных войск.

Воинов поздравили президент Украины, премьер-министр, секретарь СНБО, министр обороны и другие официальные лица.