Прокуратура призывает крымчан официально жаловаться на "оккупационную власть Крыма"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Россия отрицает аннексию Крыма

Прокуратура АР Крым, которая сейчас находится в Киеве, призывает крымчан, потерявших имущество на полуострове в результате аннексии Россией, писать официальные обращения для расследования.

"Прокуратура Автономной Республики Крым расследует уголовное производство по фактам умышленного повреждения и уничтожения имущества, незаконного присвоения, растраты и завладения оккупационными властями Крыма как государственным имуществом, так и имуществом частных лиц", - говорится в сообщении крымской прокуратуры.

Там добавляют, что упомянутые действия "оккупационной власти" не только могут расследоваться как нарушение законов и обычаев войны, но и "являются военными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда".

В крымской прокуратуре просят обращаться в их киевский офис всем, чье "имущество было незаконно национализировано, захвачено, либо имели место другие нарушения" имущественных прав.

В прокуратуре обещают принять "все возможные меры для защиты нарушенных прав граждан на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и привлечь к ответственности виновных лиц".

Россия отрицает аннексию Крыма и настаивает на законности присоединения полуострова к РФ на основании проведенного там референдума.

Киев и большинство стран результаты референдума не признают.