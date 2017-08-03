НАСА ищет специалиста "планетарной защиты"

Копірайт зображення ESA Image caption У Земли есть своя, естественная защита, обусловленная теми же факторами, что и это полярное сияние, которое заснял из космоса астронавт Александр Герст. Но НАСА принимает собственные меры

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило вакансию сотрудника "планетарной защиты", служебные обязанности которого заключаются в защите планет от чуждых им форм жизни.

Если быть более точным, основная обязанность защитника Земли - предупреждать различные виды биологического загрязнения в ходе освоения космоса.

Имеются в виду и биозагрязнение космических аппаратов, возвращающихся на Землю, и загрязнение других небесных тел земными микроорганизмами и прочей органикой.

Кроме эпического названия должности работа привлекает немаленькой зарплатой - от 124 до 187 тысяч долларов в год.

Вакансия открыта для американских граждан с июля, прием заявлений завершается в середине августа.

Объявление об этой сказочной работе до последнего времени оставалось практически незамеченным - до тех пор, пока не привлекло внимание богатых на воображение журналистов.

Сама идея, впрочем, не нова. Принятый еще в 1967 году Договор о космосе, ставший основой международного космического права, призвал страны, участвующие в освоении космического пространства, уделить особое внимание проблеме биологического межпланетного загрязнения.

В НАСА должность планетарного защитника на полную ставку существует с 2014 года. Один человек может занимать ее три года с возможностью продления контракта до пяти лет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На этом снимке 1969 года президент США Ричард Никсон обменивается шутками с экипажем корабля "Аполло 11", проходящим карантин после возвращения с Луны.

Среди задач Отдела планетарной защиты НАСА - сохранение других миров "в их естественном состоянии" и разработка "разумных мер предосторожности для защиты биосферы Земли в случае, если жизнь существует где-нибудь еще".

Катастрофическое загрязнение Земли инопланетными формами жизни - один из любимых сюжетов писателей-фантастов.

И хотя нынешнему планетарному защитнику НАСА доктору Катарине Конли в первый день ее работы действительно подарили темные очки в стиле "Людей в черном", она знает, что в ближайшем обозримом будущем не мифические инопланетяне, а именно люди будут представлять в этом смысле наибольшую опасность.

"Если мы соберемся заняться поисками жизни на Марсе, будет очень неловко, если мы принесем туда земные формы жизни и потом их там обнаружим", - сказала она в интервью газете New York Times.

Высокая зарплата, предлагаемая потенциальным кандидатам, может, конечно, объясняться ответственностью планетарного масштаба. Но и профессиональная квалификация должна быть на высоте.

Кроме глубоких знаний в сфере планетарной защиты, кандидаты должны иметь опыт работы в космических программах общенационального значения.

И это - не считая обязательной степени по физике, математике или прикладным наукам. Вдобавок должность предполагает допуск к секретным сведениям.

Копірайт зображення Reuters Image caption В НАСА позже заверили Пенса, что ничего страшного не произошло.

Чистота космических аппаратов, о которой обычно мало говорят, оказалась в центре внимания американских СМИ после того, как вице-президент Майк Пенс во время посещения НАСА решил потрогать компонент космического корабля, несмотря на висевшее тут же предупреждение "Руками не трогать".

Позже в управлении заявили, что поверхность этого компонента космического корабля "Орион" в любом случае будет простерилизована перед сборкой в процессе обязательной дезактивации, так что ничего страшного не произошло.

Как пишет журнал Time, НАСА относится к предупреждению межпланетного загрязнения настолько серьезно, что готовится уничтожить космический зонд "Кассини", исследующий Сатурн, чтобы, упав на поверхность планеты, он ее не загрязнил.

По тем же причинам в 2003 году был уничтожен космический аппарат "Галилео", выведенный на орбиту Юпитера.