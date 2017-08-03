Лига чемпионов: Динамо проиграло Янг Бойз
- 3 августа 2017
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Киевское "Динамо" проиграло бернской команде "Янг Бойз" со счетом 2:0 и вылетело из Лиги чемпионов.
Игра проходила в швейцарском Берне.
Счет в матче открыл Гийом Оаро на 13-й минуте.
Второй гол в ворота "Динамо" забил Джордан Лотомба на 90-й минуте.
В июле в Киеве "Динамо" обыграло "Янг Бойз" и со счетом 3:1.
Теперь "Динамо" сыграет уже в Лиге Европы.