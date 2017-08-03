Лига чемпионов: Динамо проиграло Янг Бойз‎

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Киевское "Динамо" проиграло бернской команде "Янг Бойз" со счетом 2:0 и вылетело из Лиги чемпионов.

Игра проходила в швейцарском Берне.

Счет в матче открыл Гийом Оаро на 13-й минуте.

Второй гол в ворота "Динамо" забил Джордан Лотомба на 90-й минуте.

В июле в Киеве "Динамо" обыграло "Янг Бойз" и со счетом 3:1.

Теперь "Динамо" сыграет уже в Лиге Европы.