Конгресс Бразилии отказался передать в суд дело о коррупции против президента

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Бразильский конгресс проголосовал за то, чтобы не привлекать президента Мишеля Темера к судебной ответственности по делу о коррупции.

Депутатам от оппозиции в нижней палате конгресса не удалось получить большинство из двух третей, необходимое для того, чтобы дело передали в Верховный суд.

Г-н Темер назвал голосование "прозрачным и неоспоримым".

Президента обвиняют в получении взятки в 12 млн долларов от главы крупного мясокомбината JBS. Он эти обвинения опровергал.

"При поддержке, которую дала мне нижняя палата парламента, мы примем все необходимые для страны реформы", - сказал президент Темер после голосования.

"Пришло время инвестировать в нашу страну. Бразилия готова снова начать расти", - добавил он.

Мишел Темер пообещал сложить свои полномочия, срок которых истекает в декабре 2018 года.

Сессия конгресса сопровождалась беспорядками и ссорами. Законодатели выкрикивали обвинения, толкали друг друга и швыряли в своих оппонентов фальшивые банкноты.

Левоцентрист Иван Валенте требовал отстранить президента Темера с должности и провести новые выборы.

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Проправительственные парламентарии принесли надувные куклы, которые изображали бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силва в робе арестанта.

В прошлом месяце его приговорили к девяти годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

По словам экс-президента, обвинения против него были политически мотивированными.

Сторонники президента Темера говорят, что его отставка приведет к нестабильности в стране и нанесет ущерб экономике Бразилии.

Мишеля Темера избрали президентом Бразилии в прошлом году после Дилмы Русефф, которую сняли с поста за нарушение бюджетного законодательства.