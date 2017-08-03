Сутки в АТО прошли без потерь - штаб

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В зоне АТО сохраняется напряженная ситуация. За минувшие сутки боевики 30 раз нарушили перемирие, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

На мариупольском направлении стреляли по Водяному, в частности - по домам гражданского населения, а также в районе Лебединского, Широкино и Павлополя.

На донецком направлении больше всего обстрелов было в районе Авдеевки.

На луганском направлении под минометный огонь противника попали наши опорные пункты в Крымском, Троицком, Катериновке, Новоалександровке и Новозвановке.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.