Сутки в АТО прошли без потерь - штаб
В зоне АТО сохраняется напряженная ситуация. За минувшие сутки боевики 30 раз нарушили перемирие, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
На мариупольском направлении стреляли по Водяному, в частности - по домам гражданского населения, а также в районе Лебединского, Широкино и Павлополя.
На донецком направлении больше всего обстрелов было в районе Авдеевки.
На луганском направлении под минометный огонь противника попали наши опорные пункты в Крымском, Троицком, Катериновке, Новоалександровке и Новозвановке.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.