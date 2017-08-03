СБУ задержала на взятке одного из руководителей ГСЧС в Одессе

Копірайт зображення Управління СБУ в Одеській області

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали на взятке одного из руководителей Одесского главного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в сообщении управления СБУ в Одесской области.

По сообщению ведомства, задержанный систематически требовал и получал деньги за содействие в получении разрешительных документов на использование объектов пожарного надзора и избежание инспекторских проверок.

"Правоохранители задержали взяточника и посредника, который непосредственно получал деньги от предпринимателей, при получении очередной части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч грн", - сообщили в управлении СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ведутся следственные действия, добавили в ведомстве.