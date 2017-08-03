Суд снова начал рассматривать дело о госизмене Януковича

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виктор Янукович традиционно не явился на судебное заседание, а ранее отозвал всех своих адвокатов и заявил, что не признает защитника, назначенного ему государством

В Оболонском суде началось рассмотрение по существу дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Заседание задержалось на несколько минут из-за проблем с аудиозаписью процесса.

В судебном зале присутствует государственный защитник Виктора Януковича Виталий Мешечек.

В начале заседания он заявил, что его подзащитного вызывали на судебные заседания вопреки украинскому законодательству и международным договорам.

Ранее юрист Виталий Сердюк, который представляет интересы Януковича, заявил в эфире канала "112 Украина", что его подзащитный не признает г-на Мешечка своим адвокатом.

"Это не защитник Виктора Януковича. Это коллега, искусственно назначенный судом для создания вида и для легитимизации того произвола, что сейчас происходит в процессе. Поэтому никаких полномочий на представительство интересов Виктора Януковича он не имеет...", - рассказал г-н Сердюк.

Отзыв судей

2 августа Виктор Янукович подал в Генпрокуратуру и НАБУ заявления против судей Оболонского райсуда Киева Владислава Девятко, Максима Титова и Константина Васалатия относительно "вынесения заведомо неправосудных решений".

"Мы еще на стадии досудебного расследования неоднократно указывали на ряд неправомерных решений Генпрокуратуры. А сейчас закон нарушают уже судьи Оболонского районного суда, которые под давлением ГПУ вынуждены выносить противозаконные решения, нарушающие права нашего клиента", - цитирует Виталия Сердюка "Интерфакс-Украина".

По мнению представителей Виктора Януковича, суд принял на рассмотрение дело, в котором нет ни подозреваемого, ни обвиняемого и по которому истек срок давности.

Кроме того, юристы Януковича утверждают, что суд нарушил ряд других прав экс-президента и не обеспечил его участие в заседании.

Ранее Виктор Янукович заявил, что отзывает из судебного процесса своих защитников.

Он объяснил такое решение тем, что хоть и не сомневается в квалификации своих адвокатов, "но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны".

Вместо этого суд назначил Виктору Януковичу бесплатного государственного защитника.

Обвинение

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ранее представители Виктора Януковича заявляли, что на суд оказывает давление Генпрокуратура

Виктора Януковича обвиняют в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Процесс над Виктором Януковичем стал возможным благодаря введению в Украине временного механизма заочного осуждения граждан, скрывающихся от следствия более полугода. Верховная Рада отстранила Януковича с должности 22 февраля 2014 года и вскоре он бежал в РФ.

Одним из главных доказательств по делу является обращение Януковича к власти в России 1 марта 2014 года о введении войск в Украину.

Бывший президент и его защита отрицают обвинения, а также называют заочный процесс незаконным и добиваются, чтобы была обеспечена видеосвязь с ростовским судом РФ по процедуре международной правовой помощи.

Ни на одно заседание экс-президент не являлся, заявляя, что в Украине ему грозит опасность. В настоящее время он находится в России.