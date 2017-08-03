Суд снова начал рассматривать дело о госизмене Януковича
В Оболонском суде началось рассмотрение по существу дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
Заседание задержалось на несколько минут из-за проблем с аудиозаписью процесса.
В судебном зале присутствует государственный защитник Виктора Януковича Виталий Мешечек.
В начале заседания он заявил, что его подзащитного вызывали на судебные заседания вопреки украинскому законодательству и международным договорам.
Ранее юрист Виталий Сердюк, который представляет интересы Януковича, заявил в эфире канала "112 Украина", что его подзащитный не признает г-на Мешечка своим адвокатом.
"Это не защитник Виктора Януковича. Это коллега, искусственно назначенный судом для создания вида и для легитимизации того произвола, что сейчас происходит в процессе. Поэтому никаких полномочий на представительство интересов Виктора Януковича он не имеет...", - рассказал г-н Сердюк.
Отзыв судей
2 августа Виктор Янукович подал в Генпрокуратуру и НАБУ заявления против судей Оболонского райсуда Киева Владислава Девятко, Максима Титова и Константина Васалатия относительно "вынесения заведомо неправосудных решений".
"Мы еще на стадии досудебного расследования неоднократно указывали на ряд неправомерных решений Генпрокуратуры. А сейчас закон нарушают уже судьи Оболонского районного суда, которые под давлением ГПУ вынуждены выносить противозаконные решения, нарушающие права нашего клиента", - цитирует Виталия Сердюка "Интерфакс-Украина".
По мнению представителей Виктора Януковича, суд принял на рассмотрение дело, в котором нет ни подозреваемого, ни обвиняемого и по которому истек срок давности.
Кроме того, юристы Януковича утверждают, что суд нарушил ряд других прав экс-президента и не обеспечил его участие в заседании.
Ранее Виктор Янукович заявил, что отзывает из судебного процесса своих защитников.
Он объяснил такое решение тем, что хоть и не сомневается в квалификации своих адвокатов, "но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны".
Вместо этого суд назначил Виктору Януковичу бесплатного государственного защитника.
Обвинение
Виктора Януковича обвиняют в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.
Процесс над Виктором Януковичем стал возможным благодаря введению в Украине временного механизма заочного осуждения граждан, скрывающихся от следствия более полугода. Верховная Рада отстранила Януковича с должности 22 февраля 2014 года и вскоре он бежал в РФ.
Одним из главных доказательств по делу является обращение Януковича к власти в России 1 марта 2014 года о введении войск в Украину.
Бывший президент и его защита отрицают обвинения, а также называют заочный процесс незаконным и добиваются, чтобы была обеспечена видеосвязь с ростовским судом РФ по процедуре международной правовой помощи.
Ни на одно заседание экс-президент не являлся, заявляя, что в Украине ему грозит опасность. В настоящее время он находится в России.