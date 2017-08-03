В Киеве жители ряда домов перекрыли Харьковское шоссе

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В Киеве митингующие перекрыли участок Харьковского шоссе в знак протеста против отключения электроэнергии в домах за долги.

Как сообщает агентство "Интерфакс", перекрыто шоссе в районе остановки "Институт химии".

В Киевской горгосадминистрации сообщили, что митингующие заблокировали работу ряда маршрутов трамваев и автобусов. Там также рассказали о временных схемах объездных маршрутов.

Накануне жители некоторых домов перекрывали Дарницкую площадь в знак протеста против отключения энергоснабжения из-за большой задолженности.

По сообщениям, люди не согласны с тем, что долг настолько велик и составляет миллионы гривен.

По информации советника городского головы Киева Дмитрия Белоцерковца, многомиллионные долги за электричество по коммерческому тарифу накопились из-за того, что дома до сих пор "не сданы в эксплуатацию".

"Дома недостроены в части электроснабжения, и существующее временное подключение не выдержит зимней нагрузки, а соответственно могут "сгореть и пострадать сети всего микрорайона", - написал он в Facebook.

Других вариантов, кроме "самоорганизации вкладчиков" для решения этих проблем, нет, считает он.

"Вывод: обманутым вкладчикам надо заняться самоорганизацией, скинуться и завершить электрическую сеть", - добавил он.