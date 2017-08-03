Владимир Кличко уходит из бокса

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Кличко - один из самых знаменитых украинских боксеров мира

Украинский боксер Владимир Кличко заявил о завершении спортивной карьеры.

Он отменил матч-реванш с британцем Энтони Джошуа.

Об этом сообщает Klitschko Management Group.

Также экс-боксер записал видеообращение.

Карьера Владимира Кличко продолжалась 27 лет.

"Я специально ждал несколько недель для того, чтобы принять свое решение, чтобы убедиться, что с момента боя на Wembley Stadium (когда украинец проиграл Джошуа. - Ред.) прошло достаточно времени. Как любитель и профессиональный боксер, я достиг всего, о чем мечтал, и теперь я хочу начать мою вторую карьеру после спорта", - заявил Владимир Кличко.

Он отметил, что начал свою новую карьеру несколько лет назад.

"Я никогда не мог представить, что у меня будет такая долгая и невероятно успешная карьера в боксе. Я очень благодарен за это. Спасибо всем, кто всегда поддерживал меня. Особенно моей семье, моей команде и моим болельщикам", - добавил Владимир Кличко.

29 апреля Владимир Кличко провел свой последний профессиональный бой против британского боксера Энтони Джошуа.

В поединке за чемпионские пояса сразу по трем престижным версиям - WBA, IBF и IBO - Владимир Кличко проиграл техническим нокаутом.

41-летний Кличко начал свою звездную карьеру и стал всемирно известным после олимпийского золота в супертяжелом весе на Играх в Атланте в 1996 году.

Владимир Кличко, как и его старший брат Виталий, стал самым знаменитым украинским боксером в мире.

Копірайт зображення Getty Images

Свой первый профессиональный пояс Владимир получил в 2000 году.

За свою карьеру он был обладателем чемпионских титулов в тяжелом и супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.

Все свои пояса он потерял в 2015 году, когда проиграл чемпионский бой британцу Тайсону Фьюри.

За десятки лет профессиональной карьеры Владимир Кличко провел 69 боев, из которых 64 выиграл, в том числе нокаутом - 53.

Старший брат Владимира - Виталий Кличко - покинул большой спорт в 2012 году и пошел в украинскую политику.

Сначала он был лидером парламентской партии УДАР, а с 2014 года работает мэром Киева.