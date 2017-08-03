Кличко намекнул на свою "следующую карьеру"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Боксерская карьера Владимира Кличко продолжалась 27 лет

В своем видеообращении теперь уже экс-боксер Владимир Кличко рассказал о том, что он решил уйти из бокса, и намекнул на "следующую карьеру" под семейным брендом.

"Я не исключение из правил и сейчас пришла моя очередь сделать это. Да, я делаю это с определенным волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям. Я жду и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я спланировал и параллельно начал несколько лет тому назад, станет такой же успешной, как и предыдущая", - заявил Владимир Кличко.

О чем именно идет речь, он не уточнил.

Копірайт зображення KlitschkoOfficial Image caption Опубликованное видеообращение называется "Решение"

"Вместо того, чтобы сказать вам "спасибо, ребята, и до свидания", я хочу пригласить вас продолжить это длительное и увлекательное путешествие со мной и брендом "Кличко", - добавил спортсмен в видеообращении.

"Только вместе мы более креативные, производительные, творческие и по-настоящему сильные во всем", - подытожил боксер.

"Володя принял решение. Он перелистывает страницу. И пишет новую историю..." - написал в Facebook брат Владимира Виталий Кличко.

О завершении своей боксерской карьеры Владимир Кличко объявил в четверг. Она продолжалась 27 лет.