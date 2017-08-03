Новый адвокат Януковича с экс-президентом не контактировал

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Государственный защитник экс-президента Виктора Януковича Виталий Мешечек заявил, что не контактировал со своим подзащитным.

"С Януковичем Виктором Федоровичем я не контактировал. Такой возможности у меня нет", - рассказал адвокат журналистам в четверг после завершения судебного заседания по делу о госизмене экс-президента.

В то же время Виталий Мешечек отметил, что разговаривал с предшественниками - адвокатами Виталием Сердюком и Игорем Федоренко, которых его подзащитный ранее отозвал.

Однако и через них ему не удалось связаться с Януковичем.

"Они считают, участие адвоката из Центра бесплатной правовой помощи является незаконным, поэтому мы не связывались с Януковичем Виктором Федоровичем", - пояснил Виталий Мешечек.

На вопрос о том, почему он использует аргументы предыдущих адвокатов, государственный защитник отметил, что согласен в необходимости присутствия Виктора Януковича на заседаниях через видеосвязь.

Ее, по его мнению, нужно официально организовать в рамках международной правовой помощи - путем обращения к российской инстанции.

Украинский суд соответствующее ходатайство отклонил.

Ранее защита Виктора Януковича заявляла, что он не может непосредственно прибыть в Оболонский райсуд Киева из-за опасности для его жизни.

Виталий Мешечек рассказал, что лично не имеет таких доказательств, однако они есть в материалах предшественников: "Лично у меня доказательств нет, но они есть в материалах производства, и эти доказательства были присовокуплены к делу адвокатами Федоренко и Сердюком".

Следующее заседание

Копірайт зображення УНИАН Image caption Следующее заседание по делу Януковича назначили на 10 августа

Следующее заседание по существу по делу о возможной госизмене Виктора Януковича состоится 10 августа.

Во время заседания Виталий Мешечек попросил суд предоставить ему месяц на ознакомление со всеми материалами дела, хотя суд решил предоставить ему для этого меньше времени.

А 15 августа по этому же делу запланирован допрос экс-представителя Украины в ООН Юрия Сергеева, который присутствовал на заседании Совбеза ООН, когда его российский коллега Виталий Чуркин зачитывал письмо Януковича к Путину.

Это обращение о вводе российских войск в Украину обвинение считает ключевым доказательством.

"[Юрий Сергеев] - прямой свидетель, который занимал должность постоянного представителя Украины в ООН и был свидетелем, когда Чуркин подавал ходатайство о признании письма Януковича к Путину официальным документом в соответствии с нормами международного права, и в дальнейшем этот документ был признан официальным", - пояснили представители обвинения.

Обвинение

Януковича обвиняют в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Процесс над Виктором Януковичем стал возможным благодаря введению в Украине временного механизма заочного осуждения граждан, скрывающихся от следствия более полугода. Верховная Рада отстранила Януковича с должности 22 февраля 2014 года и вскоре он бежал в РФ.

Одним из главных доказательств по делу является обращение Януковича к власти в России 1 марта 2014 года о введении войск в Украину.

Бывший президент и его защита отрицают обвинения, а также называют заочный процесс незаконным и добиваются, чтобы была обеспечена видеосвязь с ростовским судом РФ по процедуре международной правовой помощи.

Ни на одно заседание экс-президент не являлся, заявляя, что в Украине ему грозит опасность. В настоящее время он находится в России.