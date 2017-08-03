Группа украинцев попала под камнепад в Северной Осетии

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Семь украинцев попали в чрезвычайную ситуацию в Северной Осетии. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

По информации, трое из них получили травмы.

Продолжается спасательная операция, добавили в МИД.

В главном управлении МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания сообщили, что в 6 часов утра поступило сообщение от альпинистов из Одессы, которые переходили перевал Доппах, что группа попала под камнепад.

"Двух спортсменов, оказавшихся под завалами, вызволили участники группы, но они получили травмы, которые не позволяют им передвигаться самостоятельно", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что группа состояла из семи человек.

Им на помощь выехали спасатели.