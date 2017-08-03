В Киеве обещают открыть крупнейший паспортный сервис
Государственное предприятие "Документ" сообщило, что 12 августа откроет крупнейший в Украине сервис по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт.
Он будет работать в Киеве на третьем этаже универмага "Украина", расположенном на площади Победы, заявило предприятие.
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Сейчас идет ремонт помещения и устанавливается оборудование, добавили там.
"Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций. Получить готовые документы граждане смогут в 9 окошках выдачи", - сообщил "Документ".
"Руководство предприятия в новом Центре гарантирует своим клиентам комфорт и быстроту оформления документов", - добавило предприятие.
Ажиотаж вокруг биометрических паспортов в Украине начался после введения безвизового режима с ЕС.