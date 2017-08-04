Мюллер созвал большое жюри для расследования вмешательства России в выборы

Копірайт зображення Reuters Image caption Трамп называл расследование о связях с Россией "величайшей охотой на ведьм"

Спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года и подозрений в сговоре членов команды Трампа с Кремлем, созвал большое жюри присяжных. О новом повороте в масштабном расследовании сообщили газета Wall Street Journal и агентство Reuters.

Все шесть месяцев пребывания Трампа на посту президента сопровождаются обвинениями в том, что Россия, возможно, поспособствовала победе американского президента на выборах.

Трамп и Москва решительно отвергают обвинения.

Назначение большого жюри означает, что прокурор может выписывать повестки в суд и судебные приказы, вызывать свидетелей для дачи показаний, запрашивать документы.

Коллегию присяжных созывают выяснить, достаточно ли веских доказательств для предъявления обвинения и уголовного преследования в суде. Большое жюри при этом не решает, виновен ли ответчик.

В частности, как пишет агентство Reuters, жюри уже выписало повестки в связи со скандальной встречей старшего сына Дональда Трампа с юристом из России Наталией Весельницкой.

Как пишет газета Wall Street Journal, назначение большого жюри говорит о том, что расследование принимает серьезный и затяжной характер.

Российский след - абсолютная выдумка

Дональд Трамп на встрече с избирателями в Хантингтоне, Западная Вирджиния, назвал все подозрения о вмешательстве России в выборы "уткой" и выдумкой, унижающими США.

"Российская история - это абсолютная выдумка, - обратился Трамп к многотысячной публике. - Просто чтобы как-то объяснить величайший проигрыш в истории американской политики".

"Прокурор лучше бы занялся историей с 33 000 удаленных имейлов Хиллари Клинтон", - продолжил Трамп под аплодисменты собравшихся.

"Не было русских в нашей кампании, люди знают", - добавил он. - "И никогда не было. Мы победили не благодаря России, мы победили благодаря вам. Вот, что я могу сказать".

Копірайт зображення Reuters Image caption Все подозрения - "утка" и выдумка, чтобы объяснить "величайший проигрыш в истории американской политики", сказал Трамп

Юридический консультант Белого дома Тай Кобб, нанятый специально для того, чтобы отвечать на вопросы в рамках расследования возможного "российского следа" в американской предвыборной кампании Трампа, сказал, что пока нет оснований думать, что президент сам стал объектом расследования.

"Белый дом поддерживает все меры, которые способствовали бы ускорению расследования. Белый дом готов к полному сотрудничеству с господином Мюллером", - говорится в заявлении Кобба.

В четверг сенаторы США от обеих партий внесли два законопроекта, призванные не дать Трампу уволить Мюллера, как это случилось в мае с экс-главой ФБР Джеймсом Коми.

А вот это уже серьезно - Анализ Энтони Зуркера, корреспондента ВВС

Расследование Мюллера всегда было головной болью для администрации Трампа. Но сейчас все принимает серьезный оборот.

Теперь, после того как спецпрокурор созвал большое жюри, которое озаботилось встречей Трампа-младшего с российским юристом, становится ясно, что целью расследования становится круг приближенных Трампа.

В теории все это может вылиться в уголовное преследование. Во всяком случае это знак того, что Мюллер нащупал что-то серьезное. Ну и мы все понимаем, что скоро расследование это не завершится.

В прошлом Трамп отмахивался от всех подозрений, предпочитая защите нападение. Но как он сейчас ответит?