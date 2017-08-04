Пожар вспыхнул в небоскребе в Дубае
В Дубае в самом высоком жилом здании в мире - небоскребе Torch Tower - вспыхнул пожар. Это уже второй подобный инцидент за последние два года.
В постах, размещенных в соцсетях, видно, что пламя распространяется по башне, падают горящие обломки.
Впоследствии местные власти сообщили, что сотрудники экстренных служб провели эвакуацию здания, а пожарные взяли пламя под свой контроль.
Что вызвало пожар - пока неизвестно.
"Власти пока не предоставили информацию о пострадавших", - сообщили в правительственном медиа.
В сообщении также указано, что "операция по тушению огня продолжается".
В 2015 году Torch Tower уже был поврежден огнем, обошлось без жертв.
Небоскреб Torch Tower в Дубае:
- 79-этажный небоскреб построили в 2011 году;
- в то время небоскреб считался самым высоким зданием в мире;
- в небоскребе располагается 676 апартаментов. Цены на двухкомнатные квартиры стартуют от 500 тысяч долларов;
- к услугам жителей небоскреба восьмиэтажный паркинг и бассейн с видом на набережную Дубая.