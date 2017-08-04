Пожар вспыхнул в небоскребе в Дубае

Копірайт зображення KARIM SAHIB/AFP/Getty Images

В Дубае в самом высоком жилом здании в мире - небоскребе Torch Tower - вспыхнул пожар. Это уже второй подобный инцидент за последние два года.

В постах, размещенных в соцсетях, видно, что пламя распространяется по башне, падают горящие обломки.

Впоследствии местные власти сообщили, что сотрудники экстренных служб провели эвакуацию здания, а пожарные взяли пламя под свой контроль.

Что вызвало пожар - пока неизвестно.

"Власти пока не предоставили информацию о пострадавших", - сообщили в правительственном медиа.

В сообщении также указано, что "операция по тушению огня продолжается".

В 2015 году Torch Tower уже был поврежден огнем, обошлось без жертв.

Копірайт зображення KARIM SAHIB/AFP/Getty Image

Небоскреб Torch Tower в Дубае: