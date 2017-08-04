СБУ: задержаны предполагаемые организаторы взрыва авто в Одессе

Копірайт зображення Управління Служби безпеки України в Одеській облас

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией задержали организаторов подрыва автомобиля в центре Одессы, совершенного 24 июля.

Как сообщила пресс-служба управления СБУ в Одесской области, одного из организаторов правоохранители задержали в районе проведения антитеррористической операции, вблизи линии разграничения.

Им оказался "вынужденный переселенец из временно оккупированной территории Донецкой области", отмечается в сообщении.

В ходе проведения спецоперации в Одессе в тот же день был задержан второй соучастник, который также представлялся переселенцем из так называемой "ДНР".

"Сотрудники СБУ установили, что задержанные входили в состав законспирированной группы, организованной кураторами из РФ для дестабилизации ситуации на юге Украины", - добавили в СБУ.

В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по статье о теракте, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

24 июля в центре Одессы произошел взрыв автомобиля "Жигули". Причиной взрыва стало приведение в действие взрывного устройства мощностью в тротиловым эквивалентом около 600 граммов. В результате взрыва никто не погиб и не пострадал.