За два года Нацполиция раскрыла 300 тыс. преступлений - Князев

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Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что за два года работы реформированная Национальная полиция раскрыла более 300 тысяч преступлений.

"Более 300 тысяч раскрытых преступлений, 180 тысяч задержанных преступников, мы достигли более 40% вашего доверия", - написал Сергей Князев в Facebook по случаю второй годовщины создания Национальной полиции.

"Процесс формирования Национальной полиции был очень сложным: старая система не оправдала себя, и 2 года назад мы начинали с нуля в атмосфере тотального недоверия со стороны общества, в условиях войны и террористической угрозы", - добавил Сергей Князев.

По данным компании TNS-Украина, по состоянию на март 2017 года Национальной полиции выразили доверие 43.5% жителей Украины, а подразделениям патрульной полиции - 53% респондентов.

Однако Нацполиция имеет на своем счету и несколько неприятных инцидентов, например перестрелка между сотрудниками Службы госохраны "КОРД" и полиции, в результате которой погибло пять правоохранителей.

4 августа Национальная полиция Украины отмечает вторую годовщину создания.

В рамках торжественных мероприятий на Софийской площади пройдет фотовыставка "До и после", на которой продемонстрируют, кем работали полицейские Киева до того, как пришли в полицию.