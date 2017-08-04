В Харьковской области погиб мужчина, который вылез на крышу вагона электрички - полиция
- 4 августа 2017
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На железнодорожной станции Заосколье в Харьковской области мужчина погиб от поражения током, полученным на круше пригородного электропоезда.
Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Погибшим оказался 24-летний житель Купянска, отметили в полиции.
"Сотрудниками полиции установлено, что 24-летний житель Купянска залез на крышу вагона электропоезда и получил поражение электрическим током с последующим падением на рельсы", - говорится в сообщении.
Проводится дальнейшая проверка.