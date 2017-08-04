Суд арестовал "вертолетную площадку Януковича" - Луценко

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Апелляционный суд Киева наложил арест на так называемую "вертолетную площадку Януковича". Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Апелляционный суд г. Киева по представлению ГПУ вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и расположенных на этих участках объектах недвижимости так называемой "вертолетной площадки Януковича", владельцем которого является ООО "Амадеус Ко", - написал генпрокурор в Facebook.

Луценко уточнил, что имущество передали на хранение государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов".

Вертолетная площадка находится в центре Киева на Парковой дороге.

Напомним, 2 августа Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры, по которым в 2007 году резиденция "Межигорье" была выведена из государственной собственности и передана украинскому экс-президенту Виктору Януковичу.