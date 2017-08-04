В США девушку приговорили к 2,5 годам за подстрекательство к самоубийству

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В американском штате Массачусетс девушку, которая с помощью СМС довела своего парня до самоубийства, приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

За эти действия ей грозило максимальное наказание - 20 лет тюрьмы. Однако адвокаты девушки уверяли, что она и погибший парень страдали от психических заболеваний. В суде с этим утверждением не согласились.

20-летнюю Мишель Картер приговорили к 2,5 годам тюрьмы, однако только 15 месяцев из них она проведет за решеткой. Кроме того, она приговорена к пяти годам лишения свободы условно.

"Ее действия убили Конрада Роя, - сказала прокурор. Она не взяла на себя ответственность за свой поступок и не проявила сочувствия".

Однако, защита утверждает, что Мишель Картер очень сожалеет о содеянном.

Судья Лоуренс Мониз заявил, что он обнаружил, что "возраст, уровень зрелости или психическое заболевание не оказали значимого влияния на ее действия".

Это дело может создать юридический прецедент в штате, поскольку в Массачусетсе нельзя привлечь к ответственности за подстрекательство к самоубийству.

Копірайт зображення WCVB Image caption 18-летний Конрад Рой III ушел из жизни три года назад

"Тебе нужно сделать это, Конрад"

18-летний Конрад Рой III был найден мертвым в своем автомобиле на автостоянке 13 июля 2014 года. Он умер от отравления угарным газом.

Прокуроры обнародовали на суде расшифровку смс-переписки Мишель и Конрада.

"Тебе нужно сделать это, Конрад", - написала Картер накануне смерти парня.

"Ты готов. Все, что нужно сделать - это включить двигатель, и ты будешь свободен и счастлив", - говорится у сообщении.

В другом СМС сказано: "Ты, наконец, обретешь счастье в раю. Больше не будет боли. Это нормально, что тебе страшно. Ты скоро умрешь".

Обнародованные текстовые сообщения наводят на мысль, что в какой-то момент Конрада, вероятно, охватили сомнения, и он вышел из авто.

На суде заявили, что Картер, которой на тот момент было 17 лет, отреагировала на это словами: "Вернись, ****, в машину".

После смерти Роя она организовала сбор средств для проведения мероприятия по повышению осведомленности о проблемах психического здоровья, а также благотворительную акцию по софтболу в честь покойного.

Защита при этом утверждала, что у Роя и раньше были суицидные намерения, а из-за семейных неурядиц у него возникла депрессия.