На учениях на полигоне в Киевской области погиб военный - Генштаб

Копірайт зображення Сухопутні війська України / Facebook

Во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Это произошло 4 августа около 11:00 на одном из военных полигонов Киевской области, сообщает Генштаб ВСУ на странице в Facebook.

Отмечается, что раненым была оказана неотложная медицинская помощь, они эвакуированы в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает комиссия и представители правоохранительных органов для установления причины и обстоятельств чрезвычайной ситуации, рассказали в Генштабе.