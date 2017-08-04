В Австралии поругались из-за полных моделей на подиумах

Копірайт зображення Getty Images Image caption Купальники на этом модном показе демонстрировали девушки разного телосложения

В Австралии разгорелись ожесточенные дебаты по поводу появления на модном показе, организованном журналом Sports Illustrated, одновременно стандартных девушек-моделей и моделей "плюс сайз". В ходе показа и худые, и полные модели демонстрировали купальники.

В сиднейской газете Daily Telegraph появилась статья, автор которой критиковал появление на подиуме полных моделей, назвав безответственным решение их пригласить. Эксперт-медик, с которым поговорил журналист, заявил, что такие модели рекламируют опасный для здоровья образ жизни.

Другие эксперты, высказавшиеся для статьи, считают, что в модных показах могут участвовать девушки любого телосложения.

Споры начались после реплики колумниста Сорайи Фуда: "Если модная индустрия примет решение прекратить использовать моделей, которые доголодали до состояния "кожа и кости", ей и в этом случае не стоит предпочитать нездоровое телосложение иного типа".

Редактор Sports Illustrated Эм Джей Дэй ответил, что "красота не значит, что все должны быть одного размера".

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Красота не значит, что все должны быть одного размера"

В спор вступили и врачи. Президент австралийской медицинской ассоциации Нового Южного Уэльса Брэд Фрэнкам сравнил полноту с курением: "Если бы модель прошлась по подиуму, куря сигарету, это был бы очень нездоровый знак. И точно так же: если очень полные модели или модели с ожирением демонстрируют одежду, это значит, что мы приветствуем ожирение. Это очень опасно".

По мнению Фрэнкама, некоторые модели на показе Sports Illustrated страдали ожирением.

Глава исследовательского центра ожирения профессор Джон Диксон, в свою очередь, считает, что модели должны представлять общество, а значит, они могут быть любого размера.

"28% австралийцев страдают от лишнего веса. И это крайне оскорбительное заявление, что полным людям не место на подиуме", - заявил он.