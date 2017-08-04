В Австралии поругались из-за полных моделей на подиумах
В Австралии разгорелись ожесточенные дебаты по поводу появления на модном показе, организованном журналом Sports Illustrated, одновременно стандартных девушек-моделей и моделей "плюс сайз". В ходе показа и худые, и полные модели демонстрировали купальники.
В сиднейской газете Daily Telegraph появилась статья, автор которой критиковал появление на подиуме полных моделей, назвав безответственным решение их пригласить. Эксперт-медик, с которым поговорил журналист, заявил, что такие модели рекламируют опасный для здоровья образ жизни.
Другие эксперты, высказавшиеся для статьи, считают, что в модных показах могут участвовать девушки любого телосложения.
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Споры начались после реплики колумниста Сорайи Фуда: "Если модная индустрия примет решение прекратить использовать моделей, которые доголодали до состояния "кожа и кости", ей и в этом случае не стоит предпочитать нездоровое телосложение иного типа".
Редактор Sports Illustrated Эм Джей Дэй ответил, что "красота не значит, что все должны быть одного размера".
В спор вступили и врачи. Президент австралийской медицинской ассоциации Нового Южного Уэльса Брэд Фрэнкам сравнил полноту с курением: "Если бы модель прошлась по подиуму, куря сигарету, это был бы очень нездоровый знак. И точно так же: если очень полные модели или модели с ожирением демонстрируют одежду, это значит, что мы приветствуем ожирение. Это очень опасно".
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По мнению Фрэнкама, некоторые модели на показе Sports Illustrated страдали ожирением.
Глава исследовательского центра ожирения профессор Джон Диксон, в свою очередь, считает, что модели должны представлять общество, а значит, они могут быть любого размера.
"28% австралийцев страдают от лишнего веса. И это крайне оскорбительное заявление, что полным людям не место на подиуме", - заявил он.