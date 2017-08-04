С начала года на Донбассе погибло 59 гражданских - Хуг

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С начала 2017 года на Донбассе погибли 59 гражданских, 282 получили ранения, сообщил на брифинге в Киеве первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Каждую неделю количество гражданских, которые получают ранения и погибают, растет. Число подтвержденных миссией ОБСЕ жертв мирного населения с начала этого года пока составляет 341 человек: 59 погибли и 282 получили ранения", - цитирует его агентство УНИАН.

"Я могу поделиться тем, о чем многие из них постоянно говорят с нашими наблюдателями на ежедневной основе. Они хотят мира, они устали жить в страхе и опасности, они хотят просто жить, как раньше", - добавил Хуг.

В апреле президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с начала года на Донбассе погибли 69 украинских военных, более 420 получили ранения.