В Крым прибыла немецкая группа Scooter

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В аннексированный Крым приехала немецкая группа Scooter, чтобы выступить на втором фестивале ZBFest в Балаклаве.

На странице аэропорта Симферополь в Facebook появились фотографии фронтмена группы Эйч Пи Бакстера.

Снимки, на которых он общается с российскими журналистами, быстро разлетелись по сети.

По украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области, и только с разрешения украинских властей.

Два месяца назад из-за выступления в Крыму двух российских музыкантов Найка Борзова и Андрея Лысикова, выступающего под псевдонимом Дельфин, не пустили на музыкальный фестиваль Atlas Weekend в Киеве.