Лига Европы: Динамо сыграет с Маритиму, Александрия - с БАТЭ

Копірайт зображення UNIAN Image caption "Александрия" в плей-офф Лиги Европы сыграет с белорусским БАТЭ

Два украинских клуба, киевское "Динамо" и "Александрия", узнали своих соперников в плей-офф квалификации Лиги Европы. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

Церемония жеребьевки турнира состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

44 команды были разделены на четыре корзины согласно их коэффициентам в клубном рейтинге УЕФА. "Динамо" попало в число сеяных, а значит, сыграет с одним из клубов второй корзины, Александрия" оказалась среди " несеяных, поэтому получит в соперники клуб из первой корзины.

В результате соперником "Динамо" стала команда "Маритиму", а "Александрии" - белорусский БАТЭ.

Украинские клубы проведут первые поединки в гостях 17 августа.

Ответные матчи пройдут в Украине уже через неделю - 24 августа.