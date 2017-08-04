В Крыму украинца Балуха приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии

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Раздольненский суд аннексированного Крыма вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху: 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы нашли на чердаке его дома. Владимир Балух свою вину не признал.

Защита украинца заявила, что дело против украинца сфабриковано и его приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях.

Выступая 1 августа на заседании с последним словом, Владимир Балух назвал уголовное дело против себя политическим заказом.

Защита украинца тогда указывала на процессуальные нарушения и неточности в документах, которые предоставило обвинение, сообщает Крымская правозащитная группа.

ФСБ задержала Балуха 8 декабря прошлого года. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Правозащитники говорят, что есть основания полагать, что патроны подбросили во время обыска, чтобы сфальсифицировать новое уголовное дело против активиста.

Накануне обыска и задержания Владимир Балух повесил на стене своего дома табличку с адресом "ул. Героев Небесной сотни" и флаг Украины.