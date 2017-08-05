США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

Копірайт зображення Getty Images Image caption Решением выйти из Парижского соглашения по климату президент США Дональд Трамп вызвал волну разочарования в мире

США официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с заложенными в нем условиями, сообщил в пятницу госдепартамент США.

"Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение, либо в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков", - заявил президент Дональд Трамп

В начале июня Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату, подписанного 194 странами в декабре 2015 года в Париже - первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

Свое решение Трамп объяснил тем, что выполнение этих договоренностей может принести убытки для его страны.

Вскоре после решения Трампа появились негативные комментарии - прежде всего, от европейских политиков, а также от ООН, где решение американского президента назвали "большим разочарованием" в деле глобального сокращения выбросов парникового газа.

Вашингтон, подчеркивают в госдепе, продолжит принимать участие в различных международных климатических конференциях, для того, чтобы обеспечить защиту своих интересов и осведомленность администрации в этой сфере.

Согласно Парижскому соглашению, страна должна известить о выходе из договора за три года, а сам выход может состояться еще через год после этого. Белый дом планирует завершить полный юридический выход США из этого международного договора к 4 ноября 2020 года, то есть на следующий день после проведения новых выборов президента. Следующий президент сможет вернуться к исполнению договора.

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В июне Трамп дал понять, что допускает возможность заключения нового соглашения по климату, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Однако основные подписанты Парижского соглашения заявили, что документ не может быть пересмотрен.