В АТО ранены трое военных - штаб

Копірайт зображення Прес-центр штабу АТО / Facebook

За прошедшие сутки в зоне АТО возросло количество обстрелов, в результате боевых действий трое украинских военных были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Одним из основных эпицентров противостояния остается Авдеевская промзона, говорится в сообщении.

"Там почти всю ночь с разных направлений противник вел огонь по украинским укреплениях из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Наши бойцы тоже жестко отвечали боевикам", - отметили в штабе.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 38 раз нарушили перемирие.