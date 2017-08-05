В АТО ранены трое военных - штаб
- 5 августа 2017
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За прошедшие сутки в зоне АТО возросло количество обстрелов, в результате боевых действий трое украинских военных были ранены.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Одним из основных эпицентров противостояния остается Авдеевская промзона, говорится в сообщении.
"Там почти всю ночь с разных направлений противник вел огонь по украинским укреплениях из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Наши бойцы тоже жестко отвечали боевикам", - отметили в штабе.
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 38 раз нарушили перемирие.