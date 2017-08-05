Украина выдаст США подозреваемого в мошенничестве на $ 30 млн
Украина выдаст США американского гражданина Владислава Халупского, разыскиваемого за совершение ряда преступлений, в том числе за мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью отмывания средств на сумму около 30 млн долларов.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, Халупский имеет американское гражданство, но после ареста попросил о предоставлении ему гражданства Украины.
"В случае удовлетворения его просьбы выдача подозреваемого была бы невозможна", - написала Сарган в Facebook.
Халупский был задержан в Одессе в середине февраля 2017 года, а с 4 апреля по решению Малиновского суда Одессы отправлен под ночной домашний арест.
В 2016 году окружной суд Восточного округа Нью-Йорка обвинил Халупского и его сообщников в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств коммуникации, мошенничестве с ценными бумагами, незаконном вторжении в сети для отмывания средств, отметила Сарган.