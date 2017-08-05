Экстремальная погода может испортить будущее Европы - ученые

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Если ничего не будет сделано для преодоления последствий изменения климата, то к 2100 году из-за аномальной жары в европейских странах будут погибать не меньше 152 тысяч человек в год, что в 50 раз превышает текущий показатель смертности.

Об этом говорится в исследовании Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, опубликованном в The Lancet Planetary Health journal.

Ученые утверждают, что тепловые волны станут причиной 99% всех смертей, связанных с погодными условиями, а больше всего пострадает южная Европа.

Выводы, сделанные в результате исследования, вызывают беспокойство, отмечают эксперты.

Если ничего не будет сделано для сокращения выбросов парниковых газов и снижения негативного воздействие экстремальных погодных явлений, это приведет к следующим последствиям:

Смертность, вызванная экстремальными погодными условиями, может вырасти с 3 тысяч в год до 152 тысяч в год (в период между 2071 и 2100 годами)

Двое из трех человек в Европе будут страдать от стихийных бедствий к 2100 году

Существенно возрастет смертность в результате прибрежных наводнений

Ученые проанализировали последствия семи наиболее опасных процессов, связанных с погодой - аномальной жары, резкого похолодания, лесных пожаров, засухи, речных и прибрежных наводнений, штормов в 28 странах ЕС, а также в Швейцарии, Норвегии и Исландии.

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