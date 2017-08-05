На выборах в Руанде победил действующий президент

  • 5 августа 2017
Rwandan President Paul Kagame arrives to cast his vote at a polling station in Kigali, 4 August Копірайт зображення AFP
Image caption Поль Кагаме проголосовал в столице страны Кигали

Действующий президент Руанды Поль Кагаме набрал 93 процента голосов на прошедших выборах, продлив свое президентство еще на семь лет.

Второе место занял глава Социал-демократической партии Жан Дамаскин, набравший чуть более пяти процентов голосов. Представитель Либеральной партии Проспер Хигиро набрал немного более одного процента голосов.

Подобный перевес в голосах Поль Кагаме получил впервые с 1994 года, тогда он набрал 97,5 процентов.