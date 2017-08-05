На выборах в Руанде победил действующий президент
- 5 августа 2017
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Действующий президент Руанды Поль Кагаме набрал 93 процента голосов на прошедших выборах, продлив свое президентство еще на семь лет.
Второе место занял глава Социал-демократической партии Жан Дамаскин, набравший чуть более пяти процентов голосов. Представитель Либеральной партии Проспер Хигиро набрал немного более одного процента голосов.
Подобный перевес в голосах Поль Кагаме получил впервые с 1994 года, тогда он набрал 97,5 процентов.