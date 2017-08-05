Синоптики предупредили о повышении уровня рек на западе Украины

Копірайт зображення Укрінформ

Украинский гидрометцентр предупредил о существенном поднятии уровня воды на главных реках Западной Украины в ближайшие три дня.

Как говорится в сообщении ведомства, 6-8 августа на реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидаются подъемы уровня воды до 1 метра.

Кроме того, из-за ожидаемых ливней на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается подъем уровней воды до 0,7 м.

Что касается погоды, то на воскресенье, 6 августа, синоптики прогнозируют сильные ливни, град и шквалы на Правобережье Украины, в западных, Житомирской и Винницкой областях Украины.