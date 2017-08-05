Порошенко прилетел поздравить военных на истребителе МиГ-29
- 5 августа 2017
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Президент Украины Петр Порошенко на самолете МиГ-29 прибыл на военный аэродром в Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков с их профессиональным праздником. Об этом сообщили на его странице в Facebook.
"Спасибо за безупречную военную службу всех, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины. Мирного неба!", - написал Порошенко.
В октябре 2015 года президент Порошенко во время визита в Запорожье осуществил полет на истребителе Су-27, отремонтированном на местном заводе "Мигремонт".