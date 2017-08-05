Премьер Ирландии: разрешение гей-браков в Северной Ирландии - вопрос времени

Image caption Лео Варадкар посетил гей-прайд в Белфасте

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что легализация однополых браков в Северной Ирландии - лишь "вопрос времени".

Об этом он сказал во время гей-прайда в Белфасте.

Лео Варадкар, который является первым открытым геем на посту премьера Ирландии, заявил, что посетил это мероприятие из солидарности.

Северная Ирландия остается единственной частью Великобритании, где однополые браки до сих пор не легализованы.

Крупнейшая партия Северной Ирландии "Демократическая юнионистская партия" заблокировала официальное признание таких браков.

Варадкар заявил, что не хочет кого-нибудь огорчить своими комментариями, а просто стремится соблюдать принцип равенства всех граждан, где бы они ни жили.