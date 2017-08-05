Погибла экс-депутат Ирина Бережная

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В Италии в дорожно-транспортном происшествии погибла бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная. Об этом со ссылкой на свои источники BBC Украина сообщил экс-депутат "Партии Регионов" Евгений Мураев.

Эту информацию на своих страницах в Facebook также обнародовали бывшие нардепы Елена Бондаренко и Елена Лукаш.

По данным украинского издания LB.ua, авария произошла на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Предположительно, водитель авто не справился с управлением. Бывший депутат и водитель погибли на месте, дочь Ирины Бережной получила незначительные травмы.

Ирина Бережная - была депутатом двух созывов Рады - шестого и седьмого, а также входила в комитет по вопросам правосудия.

Бережной было 36 лет.