Ломаченко защитил свой титул чемпиона WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко победил колумбийца Мигеля Марриагу в бою в Лос-Анджелесе.
Таким образом он защитил свой титул чемпиона мира WBO во втором полулегком весе.
Ломаченко победил досрочно - по итогам всего семи раундов. На восьмой раунд колумбиец уже не вышел.
Поединок состоялся на арене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.
Это уже девятая победа Ломаченко на профессиональном ринге.
Нынешний чемпионский титул он получил в июне 2016 года.
Украинца уже поздравили с победой президент и премьер.
"Да! Василий Ломаченко уверенно одолел Мигеля Марриагу и защитил чемпионский титул WBO. Искренне поздравляю нашего чемпиона", - сказано в Facebook Петра Порошенко.