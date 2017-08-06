Ломаченко защитил свой титул чемпиона WBO

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Украинский боксер Василий Ломаченко победил колумбийца Мигеля Марриагу в бою в Лос-Анджелесе.

Таким образом он защитил свой титул чемпиона мира WBO во втором полулегком весе.

Ломаченко победил досрочно - по итогам всего семи раундов. На восьмой раунд колумбиец уже не вышел.

Поединок состоялся на арене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

Это уже девятая победа Ломаченко на профессиональном ринге.

Нынешний чемпионский титул он получил в июне 2016 года.

Копірайт зображення Getty Images

Украинца уже поздравили с победой президент и премьер.

"Да! Василий Ломаченко уверенно одолел Мигеля Марриагу и защитил чемпионский титул WBO. Искренне поздравляю нашего чемпиона", - сказано в Facebook Петра Порошенко.