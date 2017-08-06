В Днепре произошел взрыв в многоэтажке: погиб мужчина

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В Днепре в результате взрыва в многоэтажке погиб мужчина 1956 года рождения.

Его тело нашли в тамбуре квартиры в субботу вечером, сообщает полиция области.

По предварительным данным, там взорвалась граната F-1, после чего начался пожар.

В момент инцидента в квартире находилась жена умершего, она не пострадала.

Детали происшествия расследуются.