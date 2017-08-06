Совбез ООН расширил санкции против КНДР

Копірайт зображення Reuters Image caption Власти КНДР утверждают, что в зоне поражения ракет находится вся территория США

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, расширяющую санкции против КНДР.

Решение было принято после проведения Пхеньяном двух запусков межконтинентальных баллистических ракет.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие.

Резолюция также предусматривает санкции против лиц, связанных с северокорейской ядерной программой.

После одобрения ограничительных мер президент США Дональд Трамп поблагодарил за сотрудничество Россию и Китай, которые являются постоянными членами Совбеза.

По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, выполнение ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 млрд долларов, втрое.

Пхеньян в июле провел два испытания, заявив, что теперь вся территория США находится в зоне поражения северокорейских ракет.

В то же время эксперты отмечают, что ракеты КНДР по большей части не могут точно попадать в цель.