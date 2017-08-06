В Британии продали с аукциона фотооткрытки королевы

Копірайт зображення MOORE ALLEN & INNOCENT Image caption Открытка 1971 года

На британском аукционе продали коллекцию открыток, которые королева Елизавета и ее супруг герцог Эдинбургский более 40 лет рассылали на Рождество.

Лот состоял из 35 карточек, подписанных Elizabeth R (от латинского Regina - королева. - Ред.) и Philip.

Открытки охватывали период с 1959 по 2001 год и изображали королевскую семью.

Королева отправляет официальные рождественские открытки своим друзьям и работникам с 1952 года.

Лот был выставлен на аукционе в городе Сайренсестер, графство Глостершир.

"Эти открытки показывают фантастическую историю того, как год от года росла королевская семья. Фото снимали герцог Йоркский, лорд Сноудон и официальные фотографы", - рассказал представитель аукциона.

Копірайт зображення MOORE ALLEN & INNOCENT Image caption 1972: королева и ее супруг принц Филипп с детьми Чарльзом, Анной, Эндрю и Эдвардом

Копірайт зображення MOo Image caption 1973: неформальный семейный снимок

Копірайт зображення MOORE ALLEN & INNOCENT Image caption 1976: к королевской семье присоединился капитан Марк Филлипс, первый муж принцессы Анны (третий слева)

Копірайт зображення Image copyrightMOORE ALLEN & INNOCENT Image caption 1983: принц Эдвард, королева Елизавета, принц Филипп, принцесса Анна, принц Эндрю, а также Питер и Зара Филиппс - дети принцессы Анны

Копірайт зображення MOORE ALLEN & INNOCENT Image caption 1998 год: королева и принц Филипп с детьми, внуками и собаками корги - через год после смерти принцессы Дианы