Немка нашла "янтарь", который спонтанно загорелся у нее в куртке

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Женщина в Германии едва не пострадала, подобрав камешек, который показался ей куском янтаря.

Но на самом деле это был белый фосфор, который затем спонтанно загорелся.

41-летняя женщина нашла твердый предмет в мокром песке на берегу реки Эльбы неподалеку от Гамбурга.

Она положила его в карман куртки, а саму куртку - на скамейку.

Через некоторое время прохожие увидели, что куртка горит.

Камешек оказался куском белого фосфора - веществом, которое может спонтанно загораться при контакте с воздухом.

Белый фосфор входил в состав некоторых бомб времен Второй мировой.

Полиция говорит, что его легко перепутать с янтарем, и просит людей собирать его в банки.

По словам полиции, кусочки белого фосфора из бомб, сброшенных союзниками во время войны, до сих пор выносит на берег.

Температура горения белого фосфора может достигать 1300 градусов, и это пламя нельзя потушить водой.

Оно вызывает ужасные ожоги, которые часто требуют пересадки кожи.

К счастью, на этот раз пострадала только куртка.