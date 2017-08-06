Немка нашла "янтарь", который спонтанно загорелся у нее в куртке
Женщина в Германии едва не пострадала, подобрав камешек, который показался ей куском янтаря.
Но на самом деле это был белый фосфор, который затем спонтанно загорелся.
41-летняя женщина нашла твердый предмет в мокром песке на берегу реки Эльбы неподалеку от Гамбурга.
Она положила его в карман куртки, а саму куртку - на скамейку.
Через некоторое время прохожие увидели, что куртка горит.
Камешек оказался куском белого фосфора - веществом, которое может спонтанно загораться при контакте с воздухом.
Белый фосфор входил в состав некоторых бомб времен Второй мировой.
Полиция говорит, что его легко перепутать с янтарем, и просит людей собирать его в банки.
По словам полиции, кусочки белого фосфора из бомб, сброшенных союзниками во время войны, до сих пор выносит на берег.
Температура горения белого фосфора может достигать 1300 градусов, и это пламя нельзя потушить водой.
Оно вызывает ужасные ожоги, которые часто требуют пересадки кожи.
К счастью, на этот раз пострадала только куртка.